Equipa lusa de “dressage” fora dos Jogos Olímpicos

A seleção portuguesa de “dressage” ficou a um lugar do apuramento para os Jogos Olímpicos 2024, ao acabar em 10.º a prova por equipas do campeonato da Europa desta disciplina de equestre, a decorrer em Riesenbeck, Alemanha.

João Pedro Moreira, Maria Pais do Amaral, Maria Caetano e Jeannette Jenny (cujo resultado foi descartado, por só contarem os três melhores) fizeram 210.249 pontos, suficientes para o 10.º lugar de equipas.

Na prova que atribuía três vagas para seleções ainda não apuradas para Paris 2024, os lugares olímpicos recaíram na Áustria, sétima com 216.119, na Bélgica, oitava com 214.582, e na Espanha, nona com 213.727.

A Grã-Bretanha sagrou-se campeã da Europa, com 242.220, na última oportunidade para europeus de qualificar por equipas para os próximos Jogos Olímpicos.

O melhor resultado na tabela individual pertenceu a João Pedro Moreira, no 22.º lugar, com 72.221 pontos, numa tabela em que Maria Paris do Amaral foi 42.ª, Maria Caetano 47.ª e Jeannette Jenny 59.ª.