Seleção 3x3 está nos quartos de final do Europeu

A seleção portuguesa de 3x3 feminino de basquetebol garantiu, pela primeira vez, a passagem aos quartos de final do Campeonato da Europa, em Israel, após derrota com a Lituânia e vitória sobre a Hungria.

O primeiro jogo do grupo C, frente à congénere lituana, foi resolvido no prolongamento, após empate a 13 pontos no tempo regulamentar, com a Lituânia a vencer por 15-13, mas, no segundo encontro, frente à Hungria, e obrigada a ganhar para seguir em frente na prova, a equipa das quinas foi mais forte, superiorizando-se por 16-10.

Atingida a melhor classificação de sempre na competição, Portugal entra em campo na quinta-feira para enfrentar as primeiras classificadas do grupo A, ainda por definir.