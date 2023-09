Pedro Cary na equipa técnica das seleções de futsal

O antigo internacional Pedro Cary vai integrar a equipa técnica das seleções Sub-15 e Sub-17 de futsal.

Aos 39 anos, Cary encerrou a carreira no final da época passada e foi agora convidado por Jorge Braz para a estrutura das seleções nacionais.

"O convite da Federação Portuguesa de Futebol, nomeadamente para a área de formação de Futsal, vem no seguimento de todo o trajeto que fiz como atleta. Não me quero considerar um exemplo, prefiro considerar-me alguém que tem os bons valores do desporto. É um desafio muito interessante e fico grato a Jorge Braz por ter visto em mim a capacidade para ser mais um para ajudar ao nível da formação, não só do Futsal, mas, acima de tudo, dos valores que temos de transmitir aos jovens da nossa formação'', afirmou.

O ex-jogador lembra o seu percurso: “Passei por todas as divisões do futsal em Portugal. Joguei desde a segunda divisão distrital até à primeira divisão. Cada clube representou um crescimento da minha evolução como jogador. Isso para mim é muito importante, e é isso que eu quero passar aos jovens que sonhem alto, mas que, acima de tudo, tenham noção de que o reflexo dos seus hábitos diários é o que depois irá fazer a diferença. Em termos de formação é bom que sonhem alto, mas não se esqueçam que há valores, que há neste caso a vertente académica, que é algo importante e que deve ser conciliada”.

Licenciado em Educação Física, Pedro Cary, com 159 internacionalizações, está a frequentar a Pós-Graduação de Futsal, promovida pela FPF e Universidade da Beira Interior, e vai ser um dos rostos do projeto Fundamentos de Futsal da FPF.

O algarvio passou por vários clubes em Portugal e Espanha, com destaque para Belenenses, Sporting, Zaragoza e Leões Porto Salvo.