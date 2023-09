Ganna ganha contrarrelógio, João Almeida sobe quatro lugares na Vuelta

O ciclista norte-americano Sepp Kuss (Jumbo-Visma) manteve a liderança da Volta a Espanha, após o contrarrelógio da 11.ª etapa, vencido pelo italiano Filippo Ganna (INEOS) em Valladolid.

Ganna terminou os 25,8 quilómetros em Valladolid em 27.39 minutos, menos 16 segundos do que o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), 36 do que o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e 50 do que o português João Almeida (UAE Emirates).

Na geral, Kuss tem 26 segundos de avanço sobre o espanhol Marc Soler (UAE Emirates) e 1.09 minutos sobre Evenepoel, com João Almeida a subir de 10.º a sexto, agora a 2.16 da liderança.

Na quarta-feira corre-se a 11.ª etapa, com uma ligação entre Lerma e La Laguna Negra (Vinuesa), com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria, 163,2 quilómetros após a partida.