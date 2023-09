Voleibol. Portugal derrota Israel

A seleção portuguesa de voleibol venceu Israel por 3-0, no quarto jogo no Campeonato da Europa da modalidade, e subiu ao segundo lugar do grupo D, que decorre em Telavive.

Portugal, que vinha de derrotas com França e Grécia, depois de um triunfo a abrir, diante da Roménia, impôs-se aos israelitas com os parciais de 25-22, 25-21 e 25-12, assumindo a segunda posição da 'poule', com sete pontos, menos dois do que os franceses, que lideram, mas têm menos uma partida realizada.

A seleção nacional, que marca presença pela sétima vez numa fase final de um Europeu, terceira consecutiva, depois de 1948, 1951, 2005, 2011, 2019 e 2021, tem na segunda-feira o derradeiro encontro no grupo, frente à Turquia, a partir das 18h00.

As quatro primeiras seleções de cada um dos quatro grupos apuram-se para os oitavos de final.

A edição de 2023 é coorganizada pela Itália (campeã europeia e mundial em título), Bulgária, Macedónia do Norte e Israel, e decorre até 16 de setembro. As meias-finais (14 de setembro) e a final (16 de setembro) terão lugar em Roma.