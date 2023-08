Voleibol. Portugal perde com a favorita França

A seleção portuguesa de voleibol sofreu a primeira derrota no Campeonato da Europa, ao ser batida pela França por 3-1, em jogo da segunda ronda do Grupo D, que está a ser disputado em Telavive, Israel.

Depois do triunfo na estreia frente à Roménia, Portugal foi derrotado no duelo com a França pelos parciais de 25-21, 25-27, 25-19 e 25-15, com os gauleses a liderarem a tabela com seis pontos em dois jogos, enquanto os lusos são segundos, com três, seguidos por Israel, com dois, e Grécia, com um, equipas que ainda não jogaram nesta ronda. Roménia e Turquia ainda não pontuaram.

A seleção nacional, que marca presença pela sétima vez numa fase final de um Europeu, e terceira consecutiva, depois de 1948, 1951, 2005, 2011, 2019 e 2021, volta a jogar na sexta-feira, diante da Grécia, a partir das 17h00.

As quatro primeiras seleções de cada um dos quatro grupos apuram-se para os oitavos de final.