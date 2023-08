Teresa Portela oitava nos K1 500 metros

A canoísta Teresa Portela foi este sábado oitava na final de K1 500 metros dos Mundiais de Duisburgo, na Alemanha, resultado que apura praticamente Portugal para os Jogos Olímpicos de Paris2024.

Na pista três, e com seis vagas em disputa para os Jogos, Portela completou a prova em 1.52,436 minutos, no oitavo lugar, numa prova ganha pela neozelandesa Lisa Carrington, com 1.47,769, enquanto a medalha de prata foi para a dinamarquesa Emma Aastrand Jorgensen (1.49,102) e a de bronze para a húngara Tamara Csipes (1.50,699).

A canoísta lusa aguarda agora que a Federação Internacional faça os desdobramentos finais para confirmar a vaga, no que constitui "um pró-forma", segundo declarações da própria à Lusa.

A confirmar-se, esta será a segunda qualificação olímpica conseguida pela canoagem nos Mundiais de Duisburgo, depois de Fernando Pimenta em K1 1.000 metros, num evento que reúne cerca de 2.000 atletas de 95 países.