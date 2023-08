João Ribeiro e Messias Baptista apurados para a final de K2 500m

João Ribeiro e Messias Baptista apuraram-se para a final dos Campeonatos do Mundo de canoagem na categoria de K2 500 metros. Este domingo vão tentar carimbar passaporte para Paris 2024.

A dupla lusa, que nos últimos dois anos esteve sempre no top-5 das provas internacionais, impôs-se novamente, numa regata que liderou praticamente do princípio ao fim. Concluíram o seu desempenho em 1.29,148 minutos, batendo a República Checa por 62 milésimos de segundo e a sérvia por 230 milésimos.

Joana Vasconcelos e Francisca Laia não conseguiram o mesmo, quedando-se em quinto, com direito à final B, entre os 10.º e 18.º lugares, com o tempo de 1.42,724, a pouco mais de um segundo do terceiro lugar, que valia a regata das medalhas, onde seis quotas olímpicas são atribuídas.

Ainda assim, em maio de 2024, haverá mais uma em disputa, na repescagem europeia.

Em C2 500, Bruno Afonso e Marco Apura obtiveram a mesma quinta posição, em 1.43,180, ficando a pouco mais de três segundos da terceira posição, para uma final em que os oito melhores ganham presença nos Jogos: em 2024, há mais dois “ingressos”, pelo que a dupla tem essa nova hipótese.