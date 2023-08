Fernando Pimenta campeão do mundo em K1-1000

Fernando Pimenta voltou a sagrar-se campeão mundial de canoagem em K1-1000, este sábado.

O atleta português conquista ouro pela terceira vez nesta categoria. O Mundial decorre neste momento em Duisburgo, na Alemanha.

Nas primeiras declarações aos jornalistas, Fernando Pimenta mostrou-se muito feliz com esta terceira medalha de ouro. Com este resultado assegura mais uma presença olímpica.

"Ainda não acredito naquilo que acabei de fazer. Acabamos de fazer mais uma vez história", diz.

"Este título é para dedicar a todos os portugueses e, como dizem as nossas colegas do futebol feminino, não nos deixem de apoiar. Estamos aqui para as curvas".

[Notícia atualizada às 11h26 de 26 de agosto de 2023]