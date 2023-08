Dongmo termina final em quarto lugar no lançamento do peso empatada com a terceira

A portuguesa Auriol Dongmo terminou em quarto o concurso de lançamento do peso dos Mundiais de atletismo, em Budapeste, com um arremesso a 19,69 metros, a mesma marca da chinesa Gong Lijiao, medalha de bronze.

Auriol Dongmo iniciou o concurso com 18,79 metros, melhorou para 19,63, seguiu-se um nulo e os 19,69 da sua melhor marca, no quarto lançamento, encerrando a final com 19,55 e outro lançamento inválido.

A lançadora do Sporting, de 33 anos, foi superada por Gong Lijiao, campeã olímpica em Tóquio 2020, que terminou com a mesma marca de Dongmo, mas com melhor segundo resultado (19,67), conquistando pela quarta vez uma medalha de bronze, depois de Berlim 2009, Daegu 2011 e Moscovo 2013 e de se ter sagrado campeã em Londres 2017 e Doha 2019 e 'vice' em Pequim 2015 e Oregon 2022.

A norte-americana Chase Ealey revalidou o título conquistado em Oregon 2022, com 20,43, no quinto lançamento, impondo-se à canadiana Sarah Mitton, segunda classificada, com 20,08.

Dongmo, que tem como recorde pessoal 20,43 e como melhor marca do ano 19,76, chegou a Budapeste 2023 com os título “indoor” do mundo e da Europa, depois de ter sido quarta classificada nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 e quinta nos Mundiais do ano passado.

O quarto lugar hoje conquistado é a melhor classificação de sempre de Portugal nos lançamentos, depois do quinto lugar em Eugene, nos Estados Unidos, onde cumpriu a sua estreia lusa em Mundiais, depois da 20.ª posição em Pequim 2015, ainda como camaronesa.