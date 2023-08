Bonamici e o caso Rubiales. "FIFA tinha absolutamente de reagir"​

A FIFA anunciou a suspensão provisória de Luis Rubiales de “todas as atividades relacionadas com futebol” por um período inicial de 90 dias, enquanto se aguardam as conclusões do processo disciplinar.

A reação do orgão máximo do futebol mundial surge na sequência do beijo entre Luis Rubiales e a jogadora espanhola Jenni Hermoso após a vitória de Espanha no Mundial há uma semana, beijo que a atleta afirma não ter sido consensual.

Na analise do jornalista Olivier Bonamici, colaborador da Renascença, com esta decisão da FIFA começaram verdadeiramente os sarilhos para o presidente da Federação Espanhola e para os seus apoiantes.

"Rubiales vai ter problemas até em Espanha. A questão é que isto demora. A Espanha é um país democrático e ele tem várias queixas contra ele. Eu acho que isto é verdadeiramente o início dos sarilhos para Rubialis", admite.

Olivier Bonamici, de resto, não ficou surpreendido com a decisão da FIFA que "tinha de dar o exemplo", sobretudo porque "aposta imenso no futebol feminino e isto acontece logo após a final".



Para o comentador de desporto da Renascença, este "caso extra desportivo mancha claramente a imagem do futebol", pelo que "a FIFA tinha absolutamente de reagir".

"Acho que a Espanha nos próximos dias, nas próximas semanas vai também reagir fortemente", entende.

No entanto, não acredita numa mudança de paradigma no órgão que superintende o futebol mundial e que, apesar da reação rápida de agora, não teve problemas com o Mundial na Rússia e no Qatar e que mantém relações estreitas com a Arábia Saudita.

"Uma mudança de paradigma...é complicado, mas este caso é algo completamente diferente", explana. "Esta jogadora diz ter sido vítima de abuso, de agressão", relembra.

"A FIFA toma uma decisão super rápida perante um homem que não teve vergonha nenhuma de dizer ao mundo inteiro que não se demite... E até, como todos os carrascos, um agressor quando faz algo assim considera-se a vítima. Só que isto não resultou", diz.

Para Bonamici, isto "é o início de uma limpeza", porque agora "vamos avaliar quem esteve na sala e apladiu [as declarações de Rubiales". "Acho que vai ser o próximo passo: o que vai fazer a federação espanhola com quem aplaudiu? Vai haver uma grande limpeza, muito mais forte do que inicialmente nós achavamos", vaticina.