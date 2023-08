João Sousa perde nas meias-finais de Praga

O tenista português João Sousa foi eliminado nas meias-finais do challenger Praga3, ao ser derrotado pelo francês Gabriel Debru, numa partida decidida em três sets.

Sousa, atualmente no 269.º lugar do “ranking” mundial, foi batido pelo jovem francês de 17 anos, 355.º da hierarquia, pelos parciais de 5-7, 6-3 e 6-4, numa partida que teve a duração de 2h47.

Após ter chegado à final do Porto Open, este foi o segundo torneio de João Sousa depois de ter anunciado, no início de junho, uma paragem na carreira para recuperar de uma lesão nas costas, com o tenista luso a ficar à porta do jogo decisivo.

Único tenista português a vencer torneios ATP em singulares, Sousa tem enfrentado dificuldades nos últimos meses, com a sua última vitória antes da caminhada até à final do Porto Open a remontar ao início de abril, mais concretamente à primeira ronda do Estoril Open, em que foi campeão em 2018.

O vimaranense ostenta vários recordes nacionais no currículo, entre os quais a melhor classificação de sempre de um luso no ranking ATP (28.º), o maior número de internacionalizações na Taça Davis (32) e também o estatuto de único português a ter disputado os quadros de singulares de duas edições de Jogos Olímpicos (Rio 2016 e Tóquio 2020).

Campeão em Kuala Lumpur (2013), Valência (2015), Estoril (2018) e Pune (2022), Sousa, que passou oito anos ininterruptos no top 100 mundial (até março de 2021), viu o seu sólido percurso perturbado por uma grave lesão no pé esquerdo no final de 2019.