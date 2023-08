A caminho de Paris? Pimenta quer qualificação e medalha na Alemanha

Fernando Pimenta vai tentar este sábado obter a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O canoísta português, do Benfica, disputa nos Mundiais da Alemanha a final de K1 1000 metros, sabendo-se que os seis melhores carimbam o passaporte para a competição de 2024.

Em declarações a Bola Branca, Pimenta revela que o objetivo é ficar nos "seis primeiros para garantir a qualificação para Paris" e "se possível com uma medalha". E provando ainda "que conseguimos lutar com os melhores", reforça o atleta limiano, depois de ter alcançado a medalha de bronze na prova de K1 500 metros, terminando a menos de meio segundo do vencedor.

Em Duisburgo, Fernando Pimenta cumpriu a prova em 1m36s908 minutos, atrás do húngaro Balint Kopasz, ouro em 1m36s262, e do australiano Jean Westhuyzen, prata em 1m36s632.

De recordar que a prova de K1 500 metros não integra o programa dos Jogos Olímpicos.



"Não estou plenamente satisfeito, visto que sou um atleta que gosta de vencer. Depois de um dia complicado, com corridas adiadas, conseguimos fazer uma excelente prova. Cheguei a liderar, ainda tentei ir ao segundo lugar, mas já estava em cima da meta", revela Pimenta.