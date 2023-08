Tiro. Maria Inês Barros foi nona no Mundial

A atiradora Maria Inês Barros terminou em nono lugar a prova de fosso olímpico dos Mundiais de tiro, que estão a decorrer em Baku, no Azerbaijão.

A portuguesa terminou as cinco rondas de qualificação com 118 pontos, a um do “shoot-out” final e a quatro de Alessandra Perilli, da São Marino, que fez a melhor marca.

Na mesma prova, Ana Rita Rodrigues foi 31.ª, com 113 pontos.

Já na prova masculina, Armelim Rodrigues foi 11.º classificado, com 122 pontos, a dois dos líderes, o eslovaco Marian Kovacocy e Khaled Almudhaf, do Kuwait.

O olímpico João Paulo Azevedo foi 57.º, com 118 pontos, e José Faria terminou em 72.º, com 117.