Nuno Borges contra Sebastian Ofner no US Open

O tenista português Nuno Borges vai defrontar o austríaco Sebastian Ofner na primeira ronda do US Open, último Grand Slam da temporada, ditou o sorteio.

Borges, único representante luso no quadro principal de singulares, depois de Frederico Silva ter sido eliminado no “qualifying” é o atual 79.º no “ranking” mundial e vai ter pela frente o 59.º da hierarquia.

Em caso de vitória, o tenista maiato, de 26 anos, já sabe que vai defrontar na ronda seguinte o vencedor do duelo entre os norte-americanos Frances Tiafoe e Leamer Tien.

O atual número um nacional chegou à segunda ronda do “major” nova-iorquino em 2022 e este ano foi eliminado na primeira ronda no Open da Austrália e em Wimbledon, chegando à segunda ronda em Roland Garros.