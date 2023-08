Mundiais de Atletismo. João Vieira e Inês Henriques desistem na Marcha

Os atletas portugueses João Vieira e Inês Henriques desistiram na prova de marcha dos Mundiais de atletismo.

João Vieira desistiu devido a uma indisposição após apenas sete dos 35 quilómetros: "É bastante duro [desistir], para quem pensava terminar a prova com um excelente resultado. Não me senti muito bem no aquecimento, fiquei um pouco mal disposto, senti-me bastante cansado durante a competição e não deu para prosseguir porque entrei num estado de exaustão acentuada", afirmou.

O veterano atleta de 47 anos abandonou a prova depois de ter cumprido sete quilómetros no circuito citadino, após pouco mais de meia hora, quando seguia a 2.24 minutos da liderança.

"Fadiga, o sistema nervoso não funcionou e vomitei após o aquecimento, tudo isso contribuiu para o mau dia de hoje, mas tenho de levantar a cabeça. Já são muitos anos e quero continuar a dar alegrias ao povo português e é isso que vou continuar a fazer", prometeu.