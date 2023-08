João Almeida e a Vuelta. “Lutar pelo pódio”

O português João Almeida garante ter feito uma “preparação melhor” para a Vuelta 2023 e acredita que pode “fazer uma boa corrida e lutar pelo pódio”.

"Depois do pódio no Giro fiquei muito mais tranquilo. Tenho feito uma boa temporada, chego satisfeito e tranquilo. Vou dar o melhor por mim e pela equipa e no final vamos ver. A minha preparação foi melhor do que no ano passado. Estou confiante de que temos uma boa equipa, podemos fazer uma boa corrida e lutar pelo pódio", disse.

João Almeida, de 25 anos, admite que a equipa da Jumbo-Visma será o “alvo a abater”.

Sobre a liderança repartida da equipa, com Juan Ayuso, Almeida garante: "Não há favoritos. A nacionalidade não quer dizer nada. É tudo uma questão de quem estiver melhor."

O ciclista luso reafirma que, na próxima temporada, um dos seus objetivos é estar no Tour 2024.

A 78.ª edição da Vuelta começa em Barcelona, no próximo sábado, com um contrarrelógio coletivo de 14.8 km.