Atletismo. Finalistas do salto à vara partilham ouro

Não é inédito, mas é raro. A campeã olímpica Katie Moon, dos Estados Unidos, e a australiana Nina Kennedy partilharam a medalha de ouro no salto com vara nos Campeonatos do Mundo de atletismo.

As duas atletas saltaram 4.90 e ambas falharam 4.95 por três vezes.

Aqui chegadas - e empatadas -, Moon e Kennedy conversaram com os delegados, por sugestão da norte-americana, e decidiram partilhar a medalha de ouro e não seguir para um “jump-off” (quem passasse a próxima fasquia seria campeã).

Todas as partes aceitaram e as atletas abraçaram-se.

De recordar que o mesmo já tinha acontecido entre o qatari Mutaz Essa Barshim e o italiano Gianmaraco Tamberi na final do salto em altura durante os Jogos Olímpicos de Tóquio.