Três portugueses eliminados esta manhã em Budapeste

Os três atletas portugueses que estiveram em ação esta quarta-feira nos Mundiais de atletismo em Budapeste ficaram pelas eliminatórias.

Lorene Bazolo foi sexta na sua eliminatória dos 200m, com 23.13 segundos. A atleta do Sporting foi a última a cair na repescagem.

Já Patrícia Silva (Sporting) foi oitava e última no seu “heat” na qualificação para os 800m, com o tempo 2:05.54, acabando com o 54.º tempo em 56.

Por sua vez, no salto com vara, Pedro Buaró (Benfica), passou à segunda os 5.35m.