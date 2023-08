Mundiais de Atletismo. Tiago Luís Pereira fica em 11.º na final de triplo salto

O português Tiago Luís Pereira terminou esta segunda-feira no 11.º lugar a final do triplo salto dos Mundiais de atletismo, em Budapeste, que vai encontrar o sucessor de Pedro Pablo Pichardo.

O atleta de 29 anos começou com um salto a 16,26 metros e prosseguiu com dois nulos, ficando de fora dos oito finalistas, e da oportunidade de realizar mais três saltos.

O desportista do Sporting foi o único representante luso na competição do triplo, devido à ausência de Pichardo, campeão olímpico, mundial e europeu, que se ressentiu da lombalgia que o afastou de grande parte da temporada ao ar livre.

Depois de ter chegado à final com os 16,77 alcançados na qualificação, no sábado, quando conseguiu o melhor salto do ano, mesmo assim longe do seu recorde pessoal (17,11), Tiago Pereira ficou nos 16,26.

Tiago Pereira terminou uma posição abaixo relativamente à sua estreia em Mundiais, em Oregon2022, onde foi 10.º.

O triplo salto é a disciplina em que Portugal conquistou mais medalhas em Mundiais, cinco -- de um total de 23 --, duas delas de ouro, com o título de Nelson Évora em Osaka2007, além do de Pichardo, à frente da maratona (quatro) e dos 10.000 metros (três).