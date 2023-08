Portugal com três apuramentos olímpicos e duas medalhas nas classes adaptadas nos Mundiais de Vela

A Federação Portuguesa de Vela cumpriu nos Mundiais de Haia boa parte das suas aspirações olímpicas, classificando as classes 470, ILCA 7 e ILCA 6, e mantendo fundamentadas esperanças no kite, mas também no 49er.

Diogo Costa e Carolina João foram os primeiros a celebrar nos Países Baixos, ao segurar uma das oito vagas para Paris 2024, concluindo a competição no 10.º posto e a presença na “medal race”.

Para garantirem que voltam aos Jogos Olímpicos - em Tóquio 2020 competiram em classes diferentes - Diogo Costa e Carolina João precisam agora de bater a concorrência interna, protagonizada por pela promissora dupla Beatriz Gago/Rodolfo Pires, 34.ª em Haia.

Gago e Pires, com quem trabalham juntos, com o técnico espanhol Aaron Sarmiento, foram vice-campeões da Europa juniores em 2022 e este ano a sua evolução levou-os ao 11.º lugar na Semana Olímpica Francesa de Vela da Hyères, onde, em 2024, se distribuem os derradeiros ingressos para os Jogos.

Em ILCA 7, Eduardo Marques tem sido o mais forte luso nas provas internacionais, contudo terá de bater Santiago Sampaio e Lourenço Mateus, que também vieram aos Mundiais, além de José Saraiva Mendes, vice-campeão do mundo de sub-21 em 2022.

A situação de Vasileia Karachaliou é diferente, uma vez que, quando chegou a Portugal, assumiu que só o fez porque na sua classe ILCA 6 não havia, ainda, praticantes com capacidade para discutir o apuramento olímpico.

Luísa Peres é o principal nome do futuro português na classe, mas ainda lhe faltará experiência ante a atual vice-campeã da Europa e que terminou este Mundial em oitavo.

Ainda assim, Vasileia, que tem desesperado pela ausência de boas novas quanto à sua naturalização, sabe que, se não tiver passaporte até março de 2024, não poderá representar a missão das quinas em Paris 2024 e a sua vaga será entregue a outro país.