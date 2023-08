Liliana Cá na final do disco nos Mundiais

Liliana Cá vai ser a única portuguesa na final do disco dos Campeonatos do Mundo de atletismo, em Budapeste, com o sétimo lugar na qualificação. Irina Rodrigues foi eliminada, com o 26.º, melhorando a posição de partida.

Depois do quinto lugar nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, e do sexto nos Mundiais do ano passado, Liliana Cá assegurou a presença na final de Budapeste 2023 com um arremesso a 63,34 metros, no seu segundo ensaio.

A final está marcada para terça-feira, às 19h20.

A lançadora do Sporting, de 36 anos, recusou-se a falar à comunicação social na zona mista do Centro Nacional de Atletismo, na capital húngara, após um concurso em que começou com 61,27, antes de conseguir a melhor marca e de encerrar com um nulo.

Esta é a terceira presença de Cá em Mundiais, depois de ter estado em Doha2019, onde não foi além do 26.º posto.

Irina Rodrigues esteve igualmente presente na qualificação para a final do lançamento do disco, na qual a norte-americana Valarie Allman, medalha de ouro em Tóquio2020 e bronze em Oregon2022, protagonizou o melhor ensaio, com 67,14, seguida da atual campeã mundial, a chinesa Feng Bin, com 65,68.

À procura da sua sexta presença em pódios de Mundiais, a croata Sandra Perkovic, campeã olímpica em Londres 2012 e no Rio 2016, e do mundo em Moscovo 2013 e Londres 2017, terminou a qualificação no terceiro posto, com 65,62.

Apesar da eliminação, Irina Rodrigues assumiu-se grata pela oportunidade e satisfeita com a sua presença em Budapeste 2023, a sexta em Mundiais.