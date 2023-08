João Vieira tornou-se recordista de presenças na marcha em mundias de atletismo

Com 13 presenças em mundiais de atlestismo, o português João Vieira, de 47 anos, tornou-se este sábado recordista de participações nos 20 quilómetros marcha em Campeonato do Mundo de atletismo, igualando em Budapeste o registo do espanhol José Manuel Garcia.

Na prova desta manhã, Vieira foi 33º nos 20 quilómetros marcha. Numa prova que arrancou cerca de duas horas depois do previsto, devido ao mau-tempo, o atleta terminou a prova com o tempo de 1:23:37 horas.

Ficou muito longe do espanhol Álvaro Martín (1:17:32). Este acabou por fixar um novo recorde mundial.

Segundo o jornal "A Bola" no lançamento do peso, Francisco Belo (19.24 metros) e Tsanko Arnaudov (19.17) foram 16.º e 13.º nos Grupo A e B, respetivamente, falhando a qualificação para a final, onde o brasileiro Darlan Romani chega com o melhor lançamento da época (22.37).

Na prova de estafeta mista, Portugal, representado por João Coelho, Omar Elkhatib, Ricardo Santos, Cátia Azevedo, Carina Vanessa e Fatoumat Diallo, terminou a primeira qualificação no oitavo e último lugar, com o tempo de 3:15.75 minutos, falhando o apuramento para a final.