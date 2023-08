Isaac Nader nas meias-finais dos 1500m do Mundial

O português Isaac Nader qualificou-se para as meias-finais dos 1.500 metros dos Campeonatos do Mundo de atletismo, com o quinto lugar na primeira série das eliminatórias, em Budapeste.

O atleta do Benfica, de 24 anos, assegurou um dos seis lugares de qualificação ao completar a distância em 3.34,36 minutos, numa corrida vencida pelo norueguês Jakob Ingebrigtsen, em 03.33.94.

"O meu treinador pediu-me para gastar o mínimo possível para garantir a qualificação. Coloquei-me sempre bem, estive sempre nos lugares de qualificação -- talvez tenha estado um pouco em sétimo --,tinha à vontade suficiente para passar, mas há que lutar, sempre", afirmou.

Na zona mista do Centro Nacional de Atletismo, na capital húngara, o meio-fundista reconheceu a poupança, tendo em vista as meias-finais, marcadas para domingo, a partir das 16h30.

"Tinha muito mais para dar, a última reta foi, claramente, a controlar, porque um dos seis primeiros lugares estavam garantidos. Era esse o objetivo, para amanhã estar o mais fresco possível", admitiu.

Foi já sob o comando do espanhol Enrique Pascual Oliva que Isaac Nader conseguiu a marca de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024, com os 3.31,49 minutos do seu recorde pessoal, em Chorzow, na Polónia, há pouco mais de um mês, em 16 de julho.

"Não posso dizer que estou diferente, mas estou melhor e luto todos os dias para ser melhor. Felizmente esta é uma fase, com um novo treinador, com outra mentalidade, outro espírito e outro método de treino. Somos melhores porque treinamos mais, treinamos melhor e isso também nos aumenta a confiança", vincou.

Com o 17.º melhor tempo entre os presentes em Budapeste2023, Isaac Nader avançou para as meias-finais com o 11.º registo nas eliminatórias, antevendo dificuldades, enquanto alimenta o sonho.

"Certamente, amanhã [no domingo] vai ser muito mais difícil, mas é como tudo, vou entrar como se não houvesse mais nenhum dia para correr e só assim vou poder passar à final, porque tenho nível para isso. E, depois, na final, o sonho é muito grande", concluiu.

Isaac Nader cumpre a sua segunda experiência em Mundiais, depois do 40.º lugar em Oregon 2022, numa distância em que o seu antigo treinador Rui Silva, e ainda recordista nacional, com 3.30,07, detém a melhor presença na competição, com a medalha de bronze conquistada em Helsínquia 2005.