Atletismo/Mundiais: Tempestade em Budapeste atrasa também competição no estádio

Depois de o arranque dos 19.ºs Campeonatos do Mundo ter sido atrasado, com a remarcação da prova masculina de 20 quilómetros marcha para as 10:50 (09:50), duas horas depois do previsto, devido à previsão de tempestade, a organização reformulou também o programa da manhã do primeiro dia no Centro Nacional de Atletismo, na capital húngara, onde chove intensamente há praticamente uma hora e 15 minutos [desde as 08:05 locais, 07:05 em Lisboa]. .



"Devido às condições climatéricas, a sessão da manhã no estádio foi adiada para as 11:30, com fim previsto para as 15:45 (14:45), aproximadamente. O Centro Nacional de Atletismo está aberto para que os espetadores possam esperar pela competição sob a cobertura", lê-se no comunicado da WA.

Desta forma, a prova de estrada, pelas ruas de Budapeste, cidade património mundial da UNESCO, com partida e chegada na Praça dos Heróis, volta a ser a primeira no calendário da competição, com a presença do marchador português João Vieira.

O veterano atleta do Sporting, de 47 anos, vai cumprir a sua 13.ª presença na competição, igualando o espanhol Jesus Bragado, atual recordista, na prova de 20 quilómetros.

João Vieira tem como melhores resultados em Mundiais a medalha de prata conquistada nos 50 quilómetros em Doha2019 e o terceiro lugar nos 20 em Moscovo2013.

Pouco depois, a partir das 11:30 (10:30), deverá arrancar a competição no novo estádio, com a qualificação do lançamento do peso, na qual competem os portugueses Francisco Belo e Tsanko Arnaudov.

Ainda durante a manhã, Portugal vai alinhar pela primeira vez nas eliminatórias da estafeta de 4x400 metros, com Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, Omar Elkhatib e Fatoumata Diallo, cuja final está ainda marcada para hoje, antes de Marta Pen e Salomé Afonso disputarem as eliminatórias dos 1.500 metros.

Na mesma distância, mas já na sessão da tarde, Isaac Nader, que já conseguiu marca de qualificação para Paris2024, vai disputar as eliminatórias, tendo em vista a presença nas meias-finais, no sábado, e a final, marcada para quarta-feira.

Sem Pedro Pablo Pichardo, que falhou a defesa do título mundial no triplo salto conquistado em Oregon2022, devido a uma lombalgia que o afastou de grande parte da época ao ar livre, a representação nacional na especialidade está reduzida a Tiago Luís Pereira, que se apresenta hoje com a modesta melhor marca do ano de 16,51 metros, a 18.ª entre os 19 participantes no Grupo B de apuramento para a final - assegurada para saltos maiores do que 17,15.