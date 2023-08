Triatlo. Melanie Santos e Maria Tomé com resultados modestos no teste olímpico

As triatletas portuguesas Melanie Santos e Maria Tomé terminaram no 47.º e 51.º lugar, respetivamente, do evento de teste para os Jogos Olímpicos Paris 2024.

A prova na capital francesa foi vencida pela britânica Beth Potter (1:51.40), que bateu ao sprint a francesa Cassandre Beaugrand e a alemã Linda Lindem.

Melanie Santos demorou 1:58.47 horas para concluir a prova, disputada em formato olímpico (1.500 metros de natação, 40 quilómetros de ciclismo e 10 quilómetros de corrida), enquanto Maria Tomé necessitou de mais cerca de um minuto, terminando com o tempo de 1:59.54.

A prova de teste de triatlo de Paris 2024 realizou-se a menos de um ano do início dos Jogos Olímpicos, cuja cerimónia de abertura está marcada para 26 de julho de 2024, num percurso semelhante ao que vai ser utilizado.