Sebastian Coe reeleito para último mandato na World Athletics

O inglês Sebastian Coe foi reeleito presidente da World Athletics, esta quinta-feira, no decorrer do 54.º Congresso do organismo que tutela o atletismo mundial e na antecâmara dos Mundiais da modalidade em Budapeste.

Coe, antigo campeão olímpico dos 1.500 metros (Moscovo1980 e Los Angeles1984) e ex-recordista mundial, foi eleito pela primeira vez presidente em 2015, quando o organismo ainda se designava por IAAF, derrotando então o também ex-atleta Serguei Bubka.

Este será o terceiro e último mandato do inglês à frente da World Athletics, depois de uma primeira reeleição em 2019, na ocasião, tal como esta quinta-feira, como candidato único.

No escrutínio desta quinta-feira, Coe, de 66 anos, recebeu 192 dos 195 votos possíveis.