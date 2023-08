Roglic ganha etapa e lidera Volta a Burgos

O ciclista esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) subiu à liderança da Volta a Burgos em bicicleta depois de vencer a terceira etapa, que ligou Sargentes de la Lora a Villarcayo, em Espanha.

No final do percurso de 183 quilómetros, que tinha uma contagem de montanha de categoria especial a menos de 40 quilómetros do final, Roglic venceu em 4:26.00 horas, o mesmo tempo do russo Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe) e do britânico Adam Yates (UAE Emirates).

Na geral, o vencedor da última Volta a Itália tem 33 segundos de avanço sobre Vlasov e 38 sobre Yates.

O português Ivo Oliveira (UAE Emirates) foi 61.º, a 15.29 minutos, subindo a 79.º, a 18.30, enquanto Iuri Leitão (Caja Rural) abandonou a corrida.

Na sexta-feira, corre-se a quarta e penúltima etapa, com 157 quilómetros entre Santa Gadea del Cid e Pradoluengo, com a meta a coincidir com uma contagem de terceira categoria.