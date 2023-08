Federação de canoagem "muito preocupada" com cortes da Santa Casa ao desporto

"Vemos esta medida com muita preocupação, uma vez que se trata do único patrocinador que investia na nossa modalidade, com um retorno. Muita preocupação também, porque a situação financeira da federação não é a mais saudável e este valor combatia o subfinanciamento por parte da administração pública desportiva", lamentou o presidente da FPC, Vítor Félix.

A Federação Portuguesa de Canoagem (FPC) vê com "muita preocupação" o anúncio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) de cortes nos patrocínios a partir de 2024, que deixa as federações em "situação ainda mais difícil".

A justificação para este corte prende-se com "a co(...)

Vítor Félix manifestou ainda uma apreensão adicional, a de que as debilidades financeiras da SCML atinjam um nível superior, nomeadamente o financiamento ao próprio IPDJ, através do qual o Estado apoia diretamente as federações, que provém igualmente dos jogos da Santa Casa.

"A nossa preocupação aumenta, porque grande parte do financiamento ao desporto provém indiretamente dos jogos sociais e online. Se a instituição passa graves problemas financeiros, temo pelo que pode ser o apoio às federações através do IPDJ no próximo ano, uma vez que a receita deste organismo também provém dos jogos sociais da SCML", completou.

Entre as entidades apoiadas pelos Jogos Santa Casa, de acordo com a lista publicada no seu site, constam o Comité Olímpico de Portugal, o Comité Paralímpico de Portugal, a Confederação do Desporto de Portugal, as federações de equestre, motociclismo, andebol, atletismo, canoagem, ciclismo, futebol, ginástica, judo, natação, patinagem, remo, râguebi, surf, ténis de mesa, triatlo, voleibol e de desporto para pessoas com deficiência.