A seleção portuguesa de basquetebol venceu a Hungria por 86-74 no segundo jogo do Grupo B do torneio pré-olímpico, que decorre em Gliwice, na Polónia.

O melhor dos atletas lusos foi Gonçalo Delgado, com 11 pontos, seis ressaltos, duas assistências e dois roubos de bola.

No primeiro encontro da qualificação, a equipa das quinas tinha perdido contra a Bósnia, por 84-75.

Portugal volta a jogar na quarta-feira a Polónia.