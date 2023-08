Nuno Borges cai dois lugares no "ranking" mundial de ténis

Nuno Borges desce dois lugares na atualização desta segunda-feira do "ranking" ATP.

O tenista português mais cotado da atualidade, e o único no "top-100", que no sábado falhou o apuramento para o quadro principal do Masters de Cincinnati, nos Estados Unidos, cai para o 79.º lugar.

O segundo melhor português do "ranking", Frederico Silva, cai quatro lugares, para 227.º. Gonçalo Oliveira desce um, para 263.º, ao passo que João Sousa sobe um e é, agora, o número 270 da hierarquia mundial.

No topo da lista, destaque para a ascensão de Holger Rune ao "top-5" mundial. Este quinto lugar é a melhor classificação da carreira do dinamarquês, de 20 anos.

Sinner premiado por vitória

Jannik Sinner, que venceu o Open do Canadá, escala dois lugares, até sexto. O australiano Alex de Minaur, finalista vencido, sobe seis lugares, até ao 12.º posto. É a melhor classificação de sempre para ambos.

Quem paga por estas duas subidas são o norueguês Casper Ruud, que cai de quinto para sétimo, e o russo Andrey Rublev, de sétimo para oitavo.

O líder é o espanhol Carlos Alcaraz, de 20 anos, que supera o sérvio Novak Djokovic, número dois mundial, por 600 pontos. O russo Daniil Medvedev está em terceiro, a 2.865 e 2.265 pontos, respetivamente.

Os tenistas preparam-se para o Open dos EUA, que se realizará entre 28 de agosto e 10 de setembro, em Nova Iorque. Nuno Borges tem entrada direta no quadro principal, tanto em singulares como em pares.