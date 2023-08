Francisca Jorge alcança melhor "ranking" da carreira

Francisca Jorge subiu cinco lugares no "ranking" WTA, na atualização desta segunda-feira, até à 276.ª posição, máximo de carreira.

A melhor tenista portuguesa da hierarquia mundial também subiu um lugar na tabela de pares, para 131.ª.

Atrás de Francisca Jorge surge a irmã, Matilde, que caiu três lugares, para 551.ª. Inês Murta também perdeu uma posição e é agora a 851.ª classificada do "ranking". Angelina Voloshchuk, de apenas 16 anos, a última portuguesa no "top-1000", desceu dois lugares, para o 855.ª.

No topo do "ranking" mundial continua a morar a polaca Iga Swiatek, que supera a bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois do mundo, por 984 pontos. Em terceiro, a 3.700 pontos da número um, está a norte-americana Jessica Pegula, que acaba de vencer o Open do Canadá.

A finalista vencida em Montréal, a russa Liudmila Samsonova, escala seis lugares, rumo à melhor classificação da carreira, o 12.º posto.