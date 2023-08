Ciclistas lusas desistiram no Mundial feminino

As duas ciclistas que estiveram na prova de fundo feminina do Campeonato do Mundo de Estrada não terminaram a corrida na Escócia.

Daniela Campos sofreu uma “forte pancada na bicicleta” após uma queda e danificou o “desviador traseiro”.

Como a seleção portuguesa não tinha direito a carro de apoio, a ciclista teve de seguir com uma bicicleta do apoio neutro e atrasou-se.

“Aconteceu uma queda e eu desviei-me para a direita. Senti, então, uma forte pancada na bicicleta que me destruiu completamente o desviador. Não sei se foi outra ciclista ou um carro da organização que vinha, há algum tempo, a pressionar para passar. Mas, pela força da pancada, acredito que tenha sido o carro”, refere a ciclista.

Acabou por ser mandada parar pela organização quando seguia num grupo, a mais de dez minutos da frente da corrida.

Já Vera Vilaça, a outra portuguesa em prova, também não terminou. “Não me senti bem desde o início. Fiquei presa numa queda, atrasei-me e não consegui recolar”, conta a corredora portuguesa.

A etapa do Mundial feminino teve 154,1 quilómetros e terminou em Glasgow.

No último dia Campeonato do Mundo multidisciplinar, na corrida BMX Race, o português Renato da Silva chegou aos quartos de final da prova.