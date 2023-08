Basquetebol. Portugal perde com Bósnia-Herzegovina

A seleção portuguesa de basquetebol entrou com um desaire no Grupo B de pré-qualificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024, ao perder por 84-75 com a Bósnia-Herzegovina, em Gliwice, na Polónia.

Num agrupamento que só apura o primeiro para a fase de qualificação, o conjunto das quinas chegou ao intervalo a vencer por 40-37.

Portugal volta a jogar na segunda-feira, dia em que defronta a Hungria, que perdeu com a anfitriã Polónia por 83-81, em embate da segunda jornada.

Na terceira e última ronda, marcada para quarta-feira, a formação das quinas joga com os polacos.