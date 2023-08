António Morgado medalha de prata nos Mundiais de ciclismo

O português António Morgado conquistou este sábado a medalha de prata nos Mundiais de Ciclismo, na prova de estrada da categoria de Sub-23.

A corrida disputada em Dublin, na Irlanda, foi ganha pelo francês Axel Laurence, que é o novo campeão do mundo.

António Morgado terminou a dois segundos do ciclista francês, impondo-se no sprint final no grupo perseguidor.



O ciclista português, natural das Caldas da Rainha, soma a medalha de prata de Sub-23, depois de ano passado já se ter sagrado vice-campeão do mundo em juniores.

