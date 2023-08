António Morgado. "Gostava de ter conseguido o ouro"

O ciclista António Morgado está “superfeliz” com a medalha de prata conquistada no Mundial Sub-23, mas acreditava no ouro.

“É um grande resultado para o primeiro ano, estou superfeliz, mas gostava de ter conseguido a medalha de ouro”, referiu o jovem de 19 anos.

O português ficou a dois segundos do vencedor, o francês Axel Laurance, e à frente do eslovaco Martin Svrcek.

Os Mundiais de Ciclismo estão a decorrer em Glasgow e a prova deste sábado, de 168,4 quilómetros, durou 4.04,58 horas.

O ciclista português, natural das Caldas da Rainha, soma a medalha de prata de Sub-23, depois de ano passado já se ter sagrado vice-campeão do mundo em juniores.

António Morgado assinou recentemente contrato com a equipa UAE Emirates para a próxima temporada.

Esta é a segunda medalha para Portugal nesta edição dos Mundiais de Ciclismo, depois do ouro conquistado por Iuri Leitão na competição do Omnium (em pista).