Jogos Olímpicos. Nelson Oliveira garante segunda vaga para Portugal no contrarrelógio

O sexto lugar de Nelson Oliveira no contrarrelógio dos Mundiais de ciclismo de estrada na Escócia garantiu hoje quota para um segundo ciclista no contrarrelógio dos Jogos Olímpicos Paris2024.

O português foi o 6.º mais rápido nos 47,8 quilómetros em Stirling, Escócia, enquanto João Almeida foi 24.º, numa corrida vencida pelo belga Remco Evenepoel, com 55.19 minutos. O italiano Filippo Ganna foi segundo e o britânico Joshua Tarling ficou com o bronze.

O contrarrelógio de Glasgow2023 assegura a cada país representado no top 10 final uma segunda vaga a somar às que os países já terão por via do ranking de qualificação relativo às corridas de fundo, em Paris2024.

Ao todo, estão já apurados para os Jogos Olímpicos quatro nadadores portugueses e a surfista Teresa Bonvalot, havendo ainda três atletas com marca no atletismo, às quais se junta esta nova quota garantida.