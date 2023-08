Duas medalhas para Portugal no Europeu Sub-23 de natação

A nadadora portuguesa Francisca Martins sagrou-se vice-campeã europeia Sub-23 nos 200 metros livres, com Mariana Cunha bronze nos 100 mariposa em Dublin, onde decorre o campeonato da Europa da categoria.

Martins, de 20 anos, só foi superada pela francesa Lucile Tessariol, com 1.58,42 minutos, deixando a lusa ainda assim na prata, com a eslovena Janja Segel em terceiro lugar.

A primeira portuguesa a nadar os 200 livres abaixo dos dois minutos, e recordista nacional com 1.58,55, cinco centésimos mais rápida em maio do que hoje, liderou a prova durante grande parte do tempo.

Contudo, nos últimos 50 metros da final, Tessariol, de apenas 19 anos e já com uma participação olímpica, conseguiu recuperar a desvantagem e superar a portuguesa por 18 centésimos.

Foi a última de três finais para Portugal no primeiro dia de competição em Dublin, com Mariana Cunha no pódio europeu, no quarto lugar absoluto dos 100 mariposa, que nadou em 58,87 segundos, e terceiro entre europeias, não contando para o caso o resultado da norte-americana Emma Sticklen (58,76), que foi terceira.

O novo recorde pessoal fica muito próximo do recorde nacional que dura há quase exatamente 13 anos, fixado por Sara Freitas Oliveira nos 58,76 desde 12 de agosto de 2010, em Budapeste.

As medalhas da distância foram para a britânica Keanna McInnes, nova campeã da Europa sub-23 com 58,48, a irlandesa Ellen Walshe, segunda com 58,70, com Cunha no bronze e Sticklen também presente na cerimónia de pódio.

Nos 50 costas, Rafaela Azevedo acabou no sexto lugar a final, que nadou em 29,11 segundos, longe dos 29,02 com que nadou a eliminatória e ainda mais dos 28,24 que ela própria estabeleceu como recorde nacional absoluto, já em 2021.

Nos 1.500 metros livres, José Paulo Lopes acabou com o nono melhor registo, 15.23,20 minutos, numa prova dominada sem surpresa pelo irlandês Daniel Wiffen (14.35,79). Diogo Cardoso foi 11.º, com 15.39,88.

Na sessão da manhã, Miguel Marques ficou-se pelo 32.º melhor tempo nos 50 bruços, 30,00 segundos, Kevins Apseniece foi 41.º nos 100 mariposa, com 55,15.