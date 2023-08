Volta a Portugal regressa à estrada esta quarta-feira. “Há sempre um nervoso miudinho”​

A maior competição do ciclismo nacional tem início esta quarta-feira, em Viseu, e o responsável garante que está tudo pronto para as primeiras pedaladas.

Estes descontos de tempo são um prémio para os mais fortes nas metas volantes e no fim das etapas. Três, dois e um segundos de desconto na classificação geral para os primeiros nas três metas volantes de cada etapa em linha, dez, seis e quatro segundos para os três primeiros no final de cada tirada.

Com esta decisão, o diretor da Volta a Portugal espera aumentar a competitividade da prova e contrariar o natural favoritismo da Glassdrive, que dominou em 2022.

“Entendemos que adotar novamente as bonificações poderia contrariar este favoritismo, ou seja, obrigar a equipa que vai partir como favorita a uma maior atenção ou desgaste”, afirma, em declarações à Renascença.



A 84ª Volta a Portugal arranca às 14h30 desta quarta-feira, em Viseu, com um prólogo de 3,6 quilómetros com partida e chegada na Avenida da Europa. A prova decorre até ao dia 20 de agosto, com o contrarrelógio individual final marcado para Viana do Castelo.