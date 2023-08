Título mundial de Iuri Leitão é "momento alto do ciclismo português"

"Um momento alto do ciclismo português". É assim que o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo descreve o título mundial conquistado por Iuri Leitão, na noite domingo, em ciclismo de pista.

A dois dias do arranque da 84.ª edição da Volta a Portugal, Delmino Pereira destaca o feito do ciclista português em Glasgow.

"O título de campeão do mindo de Omnium é um momento alto do ciclismo de pista em Portugal, e do ciclismo no geral. A especialidade está cada vez mais competitiva, o ciclista que fez segundo foi o campeão olímpico e tinha sido duas vezes campeão do mundo", explica, a Bola Branca.

É o primeiro título mundial de Portugal em elites no ciclismo de pista. O presidente da Federação explica as dificuldades ultrapassadas por Iuri Leitão.

"São várias corridas, de scratch, de eliminação, perseguição e depois pontos, que é a última sessão. É um dia fisicamente muito exigente. De duas em duas horas estão a competir. É preciso que seja tudo milimétrico e corra bem", aponta.

Ouro às portas da Volta

A Volta a Portugal, prova história do ciclismo nacional de estrada, arranca já na terça-feira. Delmino espera um pelotão competitivo.

"As equipas portuguesas estão em grande força e temos as equipas internacionais que vêm de forma já tradicional, como a Caja Rural e a Burgos. Vão lutar por etapas, certamente", aponta.

Delmino Pereira destaca ainda os principais momentos do percurso.

"O primeiro será a Serra da Estrela, no dia 14, e no dia seguinte na chegada à Guarda. São dois dias decisivos. No dia 17 temos a chegada ao Larouco, que será uma etapa muito difícil se estiver muito quente. São dias terríveis. A última grande etapa é no dia 19 com a chegada à Senhora da Graça. O último contrarrelógio será também decisivo em Viana, na chegada à Santa Luzia", termina.