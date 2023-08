Presidente da Federação de Canoagem acusa “altas figuras do Estado” de fomentarem “monocultura desportiva”

O presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, Vítor Félix, critica as “mais altas figuras do Estado” pela “monocultura desportiva” em Portugal.

Em mensagem deixada nas redes sociais, Vítor Félix dá como exemplo o facto de o Presidente da República ter recebido duas vezes a seleção feminina de futebol, antes e depois da participação no Mundial de futebol.

“Este tipo de comportamento permite afirmar que são as mais altas figuras do Estado que promovem e fomentam a monocultura desportiva. (…) Esta receção já tinha sido feita no momento do apuramento, e volta a ser repetida sem que nenhum resultado desportivo tenha sido alcançado”, escreveu o dirigente.

Apesar da crítica a Marcelo Rebelo de Sousa, Félix deu os “parabéns” à equipa e à federação de futebol. Considera ainda que a equipa de Francisco Neto terá “futuro promissor”.

“Não se trata de inveja ou carpideira, não é ciúme ou ladainha, trata-se de exigir semelhante reconhecimento ao mérito de atletas ou equipas nacionais que representam o nosso país a um nível bastante elevado e fazem ouvir o hino nacional numa qualquer instalação desportiva”, acrescentou.

Para reforçar o seu argumento, o presidente da Federação Portuguesa de Canoagem lembra o feito do nadador Diogo Ribeiro, vice-campeão do mundo de natação, mas também o título mundial júnior de triatlo de João Batista, o segundo lugar da seleção de hóquei patins no Europeu da modalidade.

Vítor Félix lembrou ainda as 16 medalhas da missão de Portugal aos Jogos Europeus e as várias medalhas conquistadas pela “sua” canoagem.