Maria Martins 19.ª classificada no “Scratch” dos Mundiais

A ciclista olímpica portuguesa Maria Martins foi esta sexta-feira 19.ª classificada na corrida de “Scratch” dos Mundiais de ciclismo de pista.

A prova foi conquistada pela norte-americana Jennifer Valente. Em segundo lugar ficou a holandesa Maike van der Duin, com a neozelandesa Michaela Drummond a ser terceira no sprint.

A portuguesa Maria Martins, bronze no “Scratch” dos Mundiais de 2022 e a campeã europeia em exercício desta vertente da pista, tentou atacar quando faltavam três voltas para o fim, ficando sem posição para discutir o sprint final no pelotão quando foi absorvida.

“Tata” Martins, única portuguesa olímpica na pista, em Tóquio 2020 (sétima no omnium), voltará à ação em 9 de agosto no omnium, em que foi bronze nos Mundiais de 2022, concurso olímpico de quatro provas que será determinante na ponderação do ranking de qualificação para Paris 2024.