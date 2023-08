Francisco Cabral nas meias-finais do torneio de pares de Kitzbuhel

O tenista português Francisco Cabral, em parceria com o brasileiro Rafael Matos, apurou-se para as meias-finais do torneio de pares de Kitzbühel, na Áustria, ao vencer em dois sets os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Cabral, 54.º do “ranking” mundial de pares, e Matos (49.º) impuseram-se a Bolelli (43.º) e Vavassori (41.º) pelos parciais de 7-6 (7-3) e 7-6 (7-5) num encontro que durou 1h50 na terra batida austríaca.

Nas meias-finais, agendadas para sexta-feira, o português e o brasileiro vão ter pela frente uma dupla formada pelo equatoriano Gonzalo Escobar (51.º) e pelo cazaque Aleksandr Nedovyesov (45.º), que eliminaram nos quartos de final o polaco Romain Arneodo e o austríaco Sam Weissborn também em dois sets.

Na semana passada, a dupla luso-brasileira caiu na segunda ronda em Umag, depois de na semana anterior ter alcançado a final de Bastad, a sua primeira enquanto par.