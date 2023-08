Benfica contrata vicecampeão olímpico do salto em comprimento

O Benfica oficializou a contratação de Juan Miguel Echevarría, vicecampeão olímpico do salto em comprimento em Tóquio 2020.

O atleta cubano, de 24 anos, tem como marca pessoal: 8,68 metros.

Echevarría mostrou-se "agradecido pela oportunidade".

"Agradeço a confiança que o clube deposita em mim, estou muito contente. Vou trabalhar para deixar as pessoas orgulhosas. Falei com Reynier Mena [velocista do Benfica], que me ajudou. As expetativas são altas, já tenho alguma experiência, quero melhorar alguns aspetos em relação aos anos anteriores”, referiu aos meios do clube.