Telmo Pinão em 14.º lugar nos Mundiais de paraciclismo

O português Telmo Pinão acabou esta quarta-feira a prova de perseguição individual da classe C2 dos Mundiais de paraciclismo de pista no 14.º posto, conseguindo um novo recorde nacional cinco segundos mais rápido do que a anterior marca.

Pinão baixou pela primeira vez dos quatro minutos, concluindo a sua eliminatória em 3.58,052 minutos, melhorando em mais de cinco segundos o máximo nacional, que já lhe pertencia.

"Estou muito contente por atingir este grande objetivo, que era conseguir passar o meu recorde pessoal. (...) Trabalhámos muito para este resultado", declarou, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

De resto, o 14.º posto do paraciclista, na primeira prova em si e também pontuável para o concurso de omnium, não o deixou passar sem críticas ao sistema, por considerar que "continuam a ser classificados atletas com duas pernas como C2, o que torna mais injusta a competição perante corredores amputados".

O português, que também participará na vertente de estrada na primeira edição dos Mundiais de todas as disciplinas do ciclismo, volta ao velódromo na sexta-feira, para os 200 metros com partida lançada.

Este foi o primeiro resultado da comitiva portuguesa em Glasgow2023, com Portugal a apresentar-se com 38 convocados entre estrada, pista, BTT e BMX.