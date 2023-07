Renato Garrido deixa seleção de hóquei

A Federação de Patinagem de Portugal oficializou a saída de Renato Garrido, selecionador de hóquei em patins.

A saída ocorre, segundo as partes, “por mútuo acordo”.

"Renato Garrido liderou a Seleção Nacional A Masculina na participação de uma Taça das Nações, dois Campeonatos do Mundo e dois Campeonatos da Europa, tendo conquistado uma Taça das Nações e um Campeonato do Mundo. A FPP agradece a Renato Garrido e à sua equipa técnica os serviços prestados ao longo destes quatro anos e deseja sucesso para o seu futuro profissional", lê-se no comunicado.

No último Mundial, disputado na Catalunha, Portugal terminou no segundo lugar, tendo perdido na final contra a Espanha.