João Sousa vence no Porto no regresso à competição

João Sousa regressou à competição da melhor maneira, com uma vitória, esta segunda-feira, após dois meses de fora por lesão.

O melhor tenista português de sempre, atual 352.º classificado do "ranking" ATP, garantiu um lugar nos oitavos de final do Porto Open com uma vitória, em três "sets", sobre o italiano Mattia Bellucci.

Sousa derrotou o quinto cabeça de série do torneio, número 176 do mundo, por 6-7, 6-4 e 6-4, ao cabo de duas horas e 46 minutos.

Na próxima ronda, João Sousa, que compete no Porto a convite da organização, defrontará o vencedor do duelo entre o "qualifier" francês Kenny de Schepper, 42.º ATP, e o russo Alibek Kachmazov, 327.º.