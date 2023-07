João Almeida desce para terceiro na Volta à Polónia

O ciclista português João Almeida (UAE Emirates) desceu para terceiro na geral da Volta à Polónia em bicicleta, numa terceira etapa ganha pelo polaco Rafal Majka, seu colega de equipa, que o ultrapassou na classificação.

Majka, de 33 anos, cumpriu os 162,3 quilómetros entre Walbrzych e Duszniki-Zdrój em 4:07.55 horas, batendo num sprint restrito o esloveno Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), segundo, e o também polaco Michal Kwiatkowski (INEOS), terceiro.

O sprint coroou um ciclista da casa, que venceu a corrida em 2014, e deixou Mohoric mais líder, agora com 10 segundos sobre Majka, segundo, e João Almeida, o campeão de 2021 que caiu para terceiro após hoje cortar a meta em nono, com o mesmo tempo do vencedor.

Ruben Guerreiro (Movistar), por seu lado, chegou em 20.º, também sem perder tempo, e subiu para igual posto na geral, a 57 segundos de Mohoric.

Na terça-feira, o pelotão atravessa 199,1 quilómetros entre Strzelin e Opole, de perfil maioritariamente plano, na quarta etapa da corrida que termina no domingo em Cracóvia.