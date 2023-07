Surfista Vasco Ribeiro suspenso por três anos

Vasco Ribeiro foi suspenso por três anos por falhar controlos antidoping. O surfista português anunciou que vai recorrer da decisão.

"Fui hoje informado de que estarei suspenso de competir profissionalmente durante três anos, por ter faltado a controlos antidoping", revelou Vasco Ribeiro, numa publicação na rede social Instagram.

O surfista reconhece que errou e que falhou controlos antidoping porque "tinha um problema de consumo de droga".

"Cometi um erro que me vai impossibilitar de fazer, temporariamente, aquilo que me move desde sempre: Competir ao mais alto nível do surf profissional", lamenta.

Vasco Ribeiro diz que no último ano conseguiu-se reerguer "de um ponto muito baixo" da sua "vida pessoal e desportiva", com recurso a tratamento e ajuda profissional.

"Ao longo do último ano, tenho sido melhor pai, filho e amigo. Ao longo do último ano, tenho treinado como nunca. Por este motivo, irei recorrer do castigo que me foi aplicado, sendo certo que nos próximos tempos, estarei afastado da competição", sublinha.

O surfista agradece a todos os que o têm apoiado "nestes momentos conturbados" e garante que voltará "mais forte, mais motivado, e com ainda mais garra".