Presidente e primeiro-ministro felicitam Diogo Ribeiro

Marcelo Rebelo de Sousa felicita o nadador, de 18 anos, pelo "feito histórico na natação portuguesa", com uma mensagem no site oficial da Presidência .

Diogo Ribeiro sagrou-se vice-campeão mundial nos 50 metros mariposa em Fukuoka, no Japão.

O jovem era o único nadador com menos de 20 anos na final e terminou a prova com 22s80, apenas superado pelo italiano Thomas Ceccon, com 22s68.



É a primeira vez que Portugal conquista uma medalha de prata num Mundial de natação.

O prodígio português vai estar nos Jogos Olímpicos do próximo ano. Diogo Ribeiro conseguiu o apuramento em três modalidades em abril para as provas de 100 metros mariposa, 50 e 100 metros livres - as mesmas provas em que participa no Campeonato do Mundo.